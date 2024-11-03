1 квітня 2024 року, працюючи на залізничному вокзалі "Чернівці", він приховано фотографував блокпост, а потім поширив знімки в мережі.

У Чернівцях студент "Харківського політехнічного інституту" опублікував інформацію про місце розташування працівників ТЦК у своєму Telegram-каналі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Він розміщував повідомлення та фото, де показував блокпости, які використовували для мобілізаційних заходів. Суд ухвалив рішення про його покарання.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, студент, усвідомлюючи суспільні інтереси до діяльності ТЦК, намагався завадити роботі центру та військових підрозділів, що займаються призовом. Використовуючи iPhone 13 Pro, він на своєму каналі на 2000 підписників публікував повідомлення про розташування блокпостів.

1 квітня 2024 року, працюючи на залізничному вокзалі "Чернівці", він приховано фотографував блокпост, а потім поширив знімки в мережі. Це призвело до затримки у виконанні мобілізаційних заходів.

Рішення суду

У підготовчому судовому засіданні прокурор надав суду укладену між ним та обвинуваченим угоду щодо визнання винуватості від 26 вересня 2024 року. Суд погодився на покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном, під час якого обвинувачення має регулярно реєструватися в службах пробації та повідомляти про зміни в місці навчання чи роботи.

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