Банк підтвердив, що операції були здійснені після коректної верифікації платіжної картки, під час якої клієнт увійшов до всіх завантажених даних.

Один з клієнтів Ощадбанку розповів, що після дзвінка від особи, яка представилася працівником банку, з його рахунку зникло 37 175 гривень.

Цю інформацію було викладено в рішенні Ленінського районного суду Запоріжжя.

Чоловік вважає, що шахраї могли мати дублікат його SIM-карти і тепер вимагає повернення втрачених коштів від банку.

Деталі інциденту

Згідно з матеріалами справи, 4 червня 2023 року клієнт отримав дзвінок на номер, зареєстрований у Київстарі, від особи, яка була представлена ​​співробітником Ощадбанку, і запропонувала надати одноразовий пароль для доступу до мобільного додатка. Клієнт не відреагував на це прохання, але в той же день з його рахунку зникли 29 тисяч гривень та ще 8 175 гривень.

Чоловік звернувся до поліції, підкресливши можливість того, що шахраї отримали доступ до його онлайн-кабінету через дублікат SIM-карти. Він зазначив, що не надавав згоди на відновлення пароля телефоном, вважаючи, що банк зобов'язаний забезпечити захист своїх послуг.

У відповідь на запит клієнта, банк зазначив, що 8 червня 2023 року чоловік звернувся з проханням роз'яснити транзакції, які відбулися 4 червня. Банк підтвердив, що операції були здійснені після коректної верифікації платіжної картки, під час якої клієнт увійшов до всіх завантажених даних, а також отримав 3DS-пароль на фінансовий номер телефону.

Клієнт не просив заблокувати проблему через несанкціоновані операції та продовжував її використовувати. Як інформує ПрАТ "Київстар", послуги на номер позивача надавалися на умовах передплаченої форми без викладання письмового договору. На 17 червня 2024 року слідство внесло справу до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, але жодних перевірок не було винесено, досудове розслідування продовжується.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов чоловіка, зобов'язавши акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" виплатити йому 37 175 гривень.

Суд зазначив, що розголошення імені та номеру картки незнайомої особи не є достатньою підставою для проведення платіжної операції чи несанкціонованого доступу до картки. Також не було надано доказів щодо розголошення будь-якої іншої конфіденційної інформації. На підставі цього суд прийняв рішення про часткове стягнення коштів на користь позивача.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ