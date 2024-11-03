Військкомат надіслав чоловікові лист, у якому прописав, що він не має права на відстрочку, оскільки не надав свідоцтв про народження дітей з підтвердженням батьківства.

Багатодітний військовослужбовець подав до суду на Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) в Україні, оскільки центр не визнав його право на відстрочку від призову.

Про це інформує Судово-Юридична газета.

За інформацією Судово-Юридичної газети, військовослужбовець був звільнений у травні 2023 року як багатодітний батько. У його військовому квитку було зазначено, що він не підлягає призову.

На блокпостах під час перевірки працівник ТЦК звернув увагу на те, що інформація про відстрочку відсутня в реєстрі "Оберіг". Чоловікові порадили звернутися до військкомату для внесення цих даних, після чого він надіслав документи та заяву до ТЦК рекомендованим листом.

Проте ТЦК зателефонували й попросили його прийти особисто для написання заяви. Згодом військкомат надіслав чоловікові лист, у якому прописав, що він не має права на відстрочку, оскільки не надав свідоцтв про народження дітей з підтвердженням батьківства.

Судова інстанція вирішила, що ТЦК, отримавши заяву та документи від військовослужбовця, зобов'язаний був розглянути це питання, але це не було зроблено. Відсутність належно оформленого рішення про надання відстрочки свідчить про протиправну бездіяльність військкомату.

В результаті суд зобов'язав ТЦК повторно розглянути заяву людини та прийняти рішення про надання відстрочки, адже він має законні підстави для цього.

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