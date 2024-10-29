Наступного тижня в Україні очікується різке зниження температури до +17 °С, з поривчастим вітром і дощами, які в західних і північних регіонах можуть переходити на сніг.

Синоптики повідомили про різкі зміни в погоді, які очікуються в Україні цього тижня, адже погоду ускладнить поривчастий вітер та короткочасні дощі, які в західних і північних регіонах можуть перетворитися на сніг.

Прогноз погоди зробив Meteoprog.

З 28 жовтня по 3 листопада в Україні погода буде такою:

28 жовтня (понеділок): У країні, під впливом антициклону, опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер на Лівобережжі — південно-західний, на Правобережжі — північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С, в Одеській області — до +20 °С.

29 жовтня (вівторок): Погода залишиться без істотних опадів, лише вдень на крайньому заході можливий невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С, у західній частині — +8…+11 °С.

30 жовтня (середа): У західних областях очікується невеликий дощ. На іншій території істотних опадів не буде. Вночі та вранці можливі тумани. Вітер змінного напрямку, 3-8 м/с. Температура вночі +3…+8 °С, на північному сході — близько 0 °С; вдень +9…+14 °С, у Криму та Закарпатті — до +16 °С.

31 жовтня (четвер): Вночі в західних регіонах, вдень на більшій частині країни (окрім півдня) пройдуть короткочасні дощі. Вітер західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с. Температура вночі +5…+10 °С, на сході 0…+3 °С, вдень +10…+15 °С, на Одещині та в Криму до +17 °С.

1 листопада (п'ятниця): Вночі на крайньому сході, в Приазов'ї та Криму, вдень у північно-західних умовах можливі невеликі дощі, в решті — без опадів. Вітер західний/південно-західний, 7-12 м/с, в окремих областях, окрім південної частини, вдень пориви 17-22 м/с. Температура вночі +5…+10 °С, на північних та східних -3…+2 °С, вдень +9…+14 °С, на південно-західних — +15…+18 °С.

2 листопада (субота): Під впливом активного циклу очікується нестійка та вітряна погода. Проходять невеликі, місцями помірні дощі. У північних та частково західних областях можливий невеликий мокрий сніг і снігова крупа. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах +6…+11 °С, на заході та півночі — +2…+7 °С.

3 листопада (неділя): Вночі істотних опадів не буде, вдень у північних та західних областяз очікуються дощі з мокрим снігом, в решті регіонів без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі окремі пориви 15-17 м/с. Температура вночі -3…+2 °С, вдень +2…+7 °С.

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