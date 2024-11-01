За словами ухилянта, конфлікт виник, коли він подумав, що поліцейський намагався щось підкинути йому в кишеню.

У Бердичіві місцевий житель, який ухилявся від призову на військову службу, напав на поліцейського у відділенні ТЦК.

Вирок суду опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Подробиці інциденту

12 лютого 2024 року старший дільничний офіцер поліції, патрулюючи територію залізничного вокзалу, помітив чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння справляв потреби в громадському місці. Під час перевірки документів з'ясувалося, що цей чоловік є ухилянтом, тому його направили до ТЦК для вручення повістки.

У ТЦК, коли поліцейський запропонував проїхати чоловікові з ним до райвідділу поліції, ухилянт, перебуваючи під впливом алкоголю, вирішив напасти на нього. Чоловік усвідомлював, що перед ним представник правоохоронних органів, проте вчинивши два удари кулаком в обличчя, заподіяв поліцейському легкі тілесні ушкодження.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що напередодні зустрів друга, і вони випили. Він підтвердив, що справляв потреби на вулиці. За його словами, конфлікт виник, коли він вважав, що поліцейський намагався щось підкинути йому в кишеню.

Унаслідок протидії поліцейський викликав підкріплення. Далі потерпілий надів на ухилянта кайданки, але затягнув їх дуже сильно, через що отримав лайку у свою адресу. Після затримання чоловік відштовхнув правоохоронця і вдарив його, через що у поліцейського пішла кров з носа.

Вирок суду

На суді ухилянт підтвердив усі факти, наведені в обвинувальному акті, висловивши розкаяння за свої дії та визнав цивільний позов у ​​розмірі 10 тисяч гривень, частину з яких він уже сплатив.

Суд визнав його винним у скоєнні кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді обмеження волі на 2 роки, а також зобов'язав виплатити моральну шкоду поліцейському в сумі 20 тисяч гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ