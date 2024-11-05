Мешканка села Нова Гнилиця в Харківській області публічно підтримувала агресію Росії проти України та сподівалася на повторну окупацію свого населеного пункту.
Вирок було оголошено Чугуївським міським судом Харківської області.
Згідно з рішенням суду, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з 15 березня 2022 року, 64-річна жінка публічно заперечувала військову агресію з боку РФ і закликала людей підтримувати дії держави-агресора. Вона також сподівалася на те, що Росія знову окупує її село, стверджуючи, що країна «звільняє» місцевих жителів, тоді як Збройні сили України нібито завдають ударів по її території.
Відомо, що у квітні 2024 року жінка висловила думку, що "скоро Росія знову прийде до села, і життя покращиться".
На судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину і погодилася на розгляд позовного акта без її присутності, після чого прокурор подав до суду клопотання про спрощений розгляд справи без проведення слухання.
У результаті Чугуївський міський суд Харківської області визнав 64-річну жінку винною у колабораційній діяльності та наклав на неї покарання у вигляді заборони обіймати посади в органах державної влади, управління, місцевого самоврядування та публічних службах терміном на десять років.
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