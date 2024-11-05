Вона сподівалася на те, що Росія знову окупує її село, стверджуючи, що країна «звільняє» місцевих жителів, тоді як Збройні сили України нібито завдають ударів по її території.

Мешканка села Нова Гнилиця в Харківській області публічно підтримувала агресію Росії проти України та сподівалася на повторну окупацію свого населеного пункту.

Вирок було оголошено Чугуївським міським судом Харківської області.

Згідно з рішенням суду, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з 15 березня 2022 року, 64-річна жінка публічно заперечувала військову агресію з боку РФ і закликала людей підтримувати дії держави-агресора. Вона також сподівалася на те, що Росія знову окупує її село, стверджуючи, що країна «звільняє» місцевих жителів, тоді як Збройні сили України нібито завдають ударів по її території.

Відомо, що у квітні 2024 року жінка висловила думку, що "скоро Росія знову прийде до села, і життя покращиться".

На судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину і погодилася на розгляд позовного акта без її присутності, після чого прокурор подав до суду клопотання про спрощений розгляд справи без проведення слухання.

У результаті Чугуївський міський суд Харківської області визнав 64-річну жінку винною у колабораційній діяльності та наклав на неї покарання у вигляді заборони обіймати посади в органах державної влади, управління, місцевого самоврядування та публічних службах терміном на десять років.

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