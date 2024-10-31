У Дніпропетровській області фірма продала охороні неякісні бронежилети, через що відбулося судове засідання.

Цю інформацію зафіксовано у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обставини справи

У вересні минулого року Управління поліції охорони в Харківській області уклало угоду з ПП "Стріла" на постачання чохлів до бронежилетів та бронепластину на загальну суму 887 тисяч гривень. Крім того, йдеться про 120 чохлів до бронежилетів вартістю 4 692 грн за одиницю та 120 комплектів бронепліт четвертого класу захисту від ТОВ ВП "Дебора-Електро" по 2 700 грн.

У липні 2024 року ДБР встановив, що бронежилети не пройшли балістичних випробувань і не відповідають четвертому класу захисту. Крім того, у виробах відсутні заводські марки.

Попри надане ПП "Стріла" підтвердження від сертифікаційного органу ДП "Кривбасстандартметрологія" про відповідність бронепластин з антирекошетним захистом четвертого класу, суд вирішив по-іншому.

Суд встановив, що під час гарантійного терміну поліція охорони виявила дефекти товару, які унеможливили використання бронежилетів за призначенням.

Згідно з експертизою Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ліквідаційна вартість бронежилетів становить нуль, а втрата активів оцінюється у 887 тисяч гривень.

Суд зазначив, що результат випробувань бронежилетів вказує на те, що вони не відповідають вимогам, що є підставою для відмови також від усієї партії. Враховуючи, що поліція охорони отримала бронежилети під час військового стану, суд підкреслив, що це може загрожувати життю та здоров’ю людей, що є абсолютно неприпустимим.

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