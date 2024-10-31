В Україні триває зростання цін на огірки, що пов'язано з їх дефіцитом на ринку.

Як повідомляють аналітики EastFruit, на сьогоднішній день ціни на огірки досягли рекордних показників.

Детальніше про підняття цін на огірки:

Оператори зазначають, що обмежена пропозиція огірків на ринку призводить до їх подорожчання. Місцеві теплові комбінати мають недостатні запаси цього плода, а попит серед споживачів залишається стабільним, хоч і помірним.

Прогнози аналітиків свідчать, що наприкінці тижня ціна на огірки може коливатися від 80 до 100 гривень за кілограм (приблизно 1,94–2,42 долара за кг), що на 24% вище, ніж наприкінці попереднього тижня.

Експерти вважають, що якщо обсяг продажу залишиться на поточному рівні, ціни на огірки можуть продовжувати зростати. Стабілізація можлива лише з надходженнями великих партій імпортних огірків.

Ціни на тепличні огірки в Україні нині є найвищими за останні сім років, а тенденція до їх зростання триває вже третій тиждень.

Імпортери планують активно закуповувати огірки з Туреччини, оскільки українські виробники значно знизили пропозицію. Імпорт огірків починається з середини жовтня, коли кількість місцевих овочів знижується, а максимальні обсяги поставок з-за кордону приходять у перші місяці зими, коли внутрішнє виробництво практично відсутнє.

Зараз тепличні огірки в Україні коштують на 29% дорожче, ніж рік тому, і, якщо попит залишиться незмінним, ціни, ймовірно, підвищаться. Стабільність цін експерти прогнозують лише з початком масових поставок імпортних огірків.

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