Найбільш помітне скорочення витрат на продукти відзначається серед громадян віком 56 років і старших, серед яких 77% змушені економити в умовах війни.

Через стрімке зростання цін на харчові продукти, здебільшого зумовлене війною, українцям доводиться пристосовуватися та переглядати свої бюджети.

Це підтверджують дані опитування дослідницької компанії Gradus Research.

Де і на чому економлять українці

Згідно з результатами дослідження, найбільш помітне скорочення витрат на продукти відзначається серед громадян віком 56 років і старших, серед яких 77% змушені економити в умовах війни.

Зменшення бюджету найбільше відчули жителі західних областей (на 64%), центральних (на 69,2%), північно-східних (на 68,6%) та південних (на 69,6%). У Києві, зокрема, витрати на продукти знизилися на 64,9%.

Найчастіше українці скорочують витрати на кондитерські вироби (49%) та рибу й морепродукти (48%).

Водночас, витрати на базові продукти, як-от хліб, олію, борошно, крупи, овочі та яйця, залишаються практично незмінними — на них економлять лише 11% опитаних.

Опитування проводилося через додаток Gradus методом самозаповнення анкет. Вибірка зокрема включає жителів міст із населенням понад 50 тисяч. осіб, віком від 18 до 65 років, з урахуванням статі, віку та регіону (без окупованих територій). Дослідження охопило 1 тисячу респондентів та тривало 8 жовтня 2024 року.

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