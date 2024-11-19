Ляшко також зазначив, що всі кластерні лікарні підключені до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Українці, які бажають отримати інвалідність, більше не зобов’язані проходити медико-соціальну експертну комісію, адже МСЕК ліквідовано.

Про це пише Enable Me.

Що замінить МСЕК?

Згідно з інформацією платформи Enable Me, до кінця тижня МСЕК буде остаточно розформовано, а кількох керівників у Міністерстві охорони здоров’я, відповідальних за цю сферу, звільнено.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше пояснював, що медико-соціальну експертизу тепер здійснюватимуть у кластерних та надкластерних лікарнях, які запровадили з липня 2022 року в рамках медичної реформи.

Як оформлюватимуть інвалідність тепер?

Ляшко також зазначив, що всі кластерні лікарні підключені до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Рішення про встановлення інвалідності ухвалюватиметься на основі даних, які внесені в цю систему, що дозволить зберігати інформацію про лікаря, який проводив обстеження, дату діагнозу та результати досліджень.

МОЗ планує замінити термін "медико-соціальна експертиза" на "оцінку функціонування людини та її потреб".

Важливі зміни

Лікарі, які займалися лікуванням і реабілітацією пацієнта, братимуть участь в оцінці працездатності. Крім того, Міністерства соціальної політики, економіки та освіти приєднаються до процесу через міжнародну класифікацію функціонування.

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