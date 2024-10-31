Листопад – перехідний місяць у багатьох кліматичних зонах між теплом літа та морозами зими, дізнайтеся, які дерева та чагарники можна встигнути посадити у саду.

Багато людей не розуміють, що листопад є оптимальним часом для посадки певних дерев і кущів у вашому саду.

Листопад – ідеальна пора року для посадки дерев та кущів.

Які дерева та кущі можна посадити в саду?

Деякі з кращих кущів для посадки в листопаді включають різні види клена, які забезпечують гарне осіннє листя і можуть переносити зниження температури.

Крім того, посадка в листопаді забезпечує оптимальне зростання коренів у зимові місяці, гарантуючи, що дерева та кущі добре вкореняться до приходу весни.

У регіонах, де перші заморозки зазвичай трапляються в листопаді, рекомендується посадити дерева та кущі пізніше, щоб уникнути будь-якої потенційної шкоди.

У саду в листопаді можна посадити зимостійкі культури - це калина, горобина та глід.

Щоб саджанці прижилися в ґрунті, вони мають бути зростом хоча б 20 см. Ці саджанці висаджують у ями завглибшки 40 см і поливають.

Навколо стовбура обов'язково потрібно посипати мульчу, наприклад, тирсу або хвойну кору.

Також можна посадити однорічні хризантеми, космею, дельфініум, волошки, флокси, люпини, тюльпани та гіацинти.

У листопаді можна посадити шипшину, з вічнозелених рослин у листопаді висаджують верес.

Джерело: frameitall .

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