Якщо ви хочете захистити дерева взимку під час морозу і щоб вони залишалися здоровими та красивими, ви повинні старанно працювати, щоб правильно доглядати їх протягом усього року.

Одна реальність, про яку вам потрібно знати і від якої потрібно захищатись, - це пошкодження дерев від морозу.

Як захистити дерева від морозу:

Холодна погода та мороз ушкоджує дерева, але, на щастя, є методи лікування та профілактики ушкоджень дерев, які ви можете використовувати у своїх інтересах.

Зима наближається, тому зараз час навчитися цим тактикам і порадам, щоб ви могли почати захищати свої дерева від морозної погоди, яка, швидше за все, настане найближчим часом.

Найкраще вжити заходів до настання заморозків, щоб ваші дерева виглядали презентабельно та здорово.

Ви повинні захистити свої дерева та рослини заздалегідь. Наприклад, ви можете накрити дерева, які схильні до ризику замерзання, мішковиною, простирадлами і брезентом, щоб утримати тепло в навколишній місцевості і максимально захистити її від холоду.

Ви можете звести до мінімуму контакт між укриттям та деревами або чагарниками, і можете зробити це, використовуючи кілки або встановивши навколо нього раму.

Якщо можете, перенесіть свої дерева і рослини горщиків у більш захищену зону або місце, де вони зможуть зберігати тепло навіть у мороз.

Мульчування дерев восени допоможе мінімізувати збитки від морозного покриву взимку. Крім того, голий ґрунт найкраще поглинає і відбиває тепло, тому видаліть усі бур'яни чи дерни з-під пологи ваших дерев у мороз.

Джерело: treenewal .

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