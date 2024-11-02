Головний критерій це нездатність самостійно сплачувати рахунки за комунальні послуги.

У листопаді 2024 року чимало українських родин зможуть отримати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Цю інформацію надали фахівці Пенсійного фонду.

Подати заявку на державну допомогу може будь-хто, проте призначення субсидії відбувається лише за умови відповідності певним критеріям.

Хто має право на субсидію у листопаді

Особливо актуальною субсидія стає з початком опалювального сезону, адже в зимовий період розмір виплат збільшується, покриваючи частину витрат на опалення. До основних категорій отримувачів належать: власники житла; орендарі з офіційними договорами; члени житлових кооперативів; внутрішньо переміщені особи; особи, які проживають у житлі на підставі довіреності.

Кому можуть призначити субсидію

Право на отримання субсидії мають: пенсіонери; малозабезпечені сім’ї; особи з інвалідністю; безробітні, зареєстровані в центрах зайнятості; сім’ї з дітьми.

Головний критерій — нездатність самостійно сплачувати рахунки за комунальні послуги.

Умови отримання субсидії

Основні вимоги для призначення субсидії включають: відсутність автомобіля віком до п’яти років; площа житла не перевищує норму (130 кв.м для квартир і 230 кв.м для будинків); відсутність депозитів понад 100 тис. грн; відсутність дорогих покупок понад 50 тис. грн протягом останнього року; дохід відповідає встановленим нормативам; відсутність заборгованості за комунальні послуги.

Субсидія не надається власникам кількох об’єктів нерухомості, авто преміум-класу, значних заощаджень на рахунках, а також тим, хто не працює або має борг за комунальні послуги понад три місяці.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці отримають зимові субсидії та пільги

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ