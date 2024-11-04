Навіть якщо у вас немає саду, кріп можна вирощувати у квартирі, якщо ви забезпечите правильні умови для зростання.

У цій статті ви дізнаєтеся про все, що потрібно знати про вирощування кропу в квартирі, від посадки насіння до збору листя.

Читайте далі, щоб дізнатися, як виростити кріп у квартирі.

Виберіть горщик глибиною 30 см із дренажними отворами. Кріп відрощує довгий стрижневий корінь, щоб вбирати воду з ґрунту, тому глибокий горщик підійде найкраще.

Переконайтеся, що ви купуєте горщик з дренажними отворами, щоб ґрунт при вирощуванні кропу не заболочувався і ваші трави не загнивали.

Пересадка кропу може спричинити стрес, тому вибирайте горщики, в яких ви зможете зберігати кріп протягом усього сезону.

Наповніть горщик для вирощування кропу в квартирі грунтовою сумішшю, що добре дренується, що містить компост.

Ви можете використовувати будь-яку ґрунтову суміш, в якій попередньо змішаний компост, щоб ваш кріп отримував необхідні поживні речовини.

Наповніть горщик так, щоб між верхнім шаром ґрунту та краєм залишався простір у 2,5–5,1 см).

Вибирайте ґрунтову суміш із злегка кислим pH від 5,8 до 6,5, щоб допомогти кропу рости ще краще.

Уникайте використання ґрунту з вашого саду при вирощуванні кропу в горщиках у квартирі, оскільки в ньому не буде належного дренажу та аерації.

Посадіть насіння кропу на глибину 0,64 см у ґрунт.

Тримайте грунт теплим і вологим, поки сіянці не проростуть через 1-3 тижні.

Джерело: wikihow .

Читайте також:

Як виростити ранні огірки хрусткими та солодкими поза теплицею: секрети досвідчених городників

Виросте пишна та ароматна: коли навесні потрібно висаджувати петрушку

Як правильно підгодувати редиску та не зіпсувати врожай: популярні помилки