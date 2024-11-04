У цій статті ви дізнаєтеся про все, що потрібно знати про вирощування кропу в квартирі, від посадки насіння до збору листя.
Читайте далі, щоб дізнатися, як виростити кріп у квартирі.
Виберіть горщик глибиною 30 см із дренажними отворами. Кріп відрощує довгий стрижневий корінь, щоб вбирати воду з ґрунту, тому глибокий горщик підійде найкраще.
Переконайтеся, що ви купуєте горщик з дренажними отворами, щоб ґрунт при вирощуванні кропу не заболочувався і ваші трави не загнивали.
Пересадка кропу може спричинити стрес, тому вибирайте горщики, в яких ви зможете зберігати кріп протягом усього сезону.
Наповніть горщик для вирощування кропу в квартирі грунтовою сумішшю, що добре дренується, що містить компост.
Ви можете використовувати будь-яку ґрунтову суміш, в якій попередньо змішаний компост, щоб ваш кріп отримував необхідні поживні речовини.
Наповніть горщик так, щоб між верхнім шаром ґрунту та краєм залишався простір у 2,5–5,1 см).
Вибирайте ґрунтову суміш із злегка кислим pH від 5,8 до 6,5, щоб допомогти кропу рости ще краще.
Уникайте використання ґрунту з вашого саду при вирощуванні кропу в горщиках у квартирі, оскільки в ньому не буде належного дренажу та аерації.
Посадіть насіння кропу на глибину 0,64 см у ґрунт.
Тримайте грунт теплим і вологим, поки сіянці не проростуть через 1-3 тижні.
Джерело: wikihow .
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