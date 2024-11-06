У листопаді мають бути деякі зміни відносно отримання відстрочки від мобілізації в Україні.
Відстрочка від мобілізації в Україні 2024 року гарантує військовозобов'язаному, що йогоне призиватимуть на військову службу.
Право на таку відстрочку під час мобілізації в Україні мають лише деякі категорії громадян, а в певних випадках вже наявна відстрочка може бути анульована.
"Були заяви, що відстрочку можуть забрати, наприклад, у студентів або осіб із певною групою інвалідності, але поки що ці зміни не запровадили", - повідомила адвокатка Тетяна Савченко.
Відстрочка від мобілізації в Україні має надаватися незалежно від того, яка в людини група інвалідності.
Тому інші види відстрочки від мобілізції в Україні, наприклад, за здоров'ям, сімейними обставинами, по догляду, залишаються, як і раніше - за умови, що вони оформлені та продовжені за всіма правилами.
Які студенти звільняються від мобілізації в Україні?
Юрист Володимир Пилипенко пояснив про надання відстрочки студентам і мобілізацію у 2024 році.
Чоловіки-студенти матимуть відстрочку від мобілізації в Україні, якщо отримують першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формі.
Крім того, звільняються від мобілізації в Україні аспіранти, докторанти і асистенти-стажисти.
Відстрочка для студентів не надається автоматично, необхідно подати довідку з деканату до ТЦК. Якщо не повідомити військомат - студент вважається військовозобов’язаним і може отримати повістку.
Джерело: Уніан.
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