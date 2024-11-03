Температура в суботу коливатиметься в межах +6…+11°С, проте буде досить комфортно.

Цими вихідними в Україні відбудуться суттєві зміни в погоді, адже країну перетне холодний атмосферний фронт, що принесе з собою дощі та значне зниження температури.

Про це інформує синоптик Наталя Діденко.

Вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, що в ніч на суботу, 2 листопада, дощі охоплять захід, північ та центр України, а з обіду опади продовжуватимуться лише на сході та заході. Південні регіони, на щастя, поки що залишаються сухими. Через переохолодження повітря очікується сильний вітер: північно-західний, з поривами до 15-22 м/с.

Температура в суботу коливатиметься в межах +6…+11°С, проте буде досить комфортно.

У західних регіонах будуть короткочасні дощі, вітер 7-12 м/с, з поривами 15-20 м/с. На півночі вночі пройде дощ, а вдень буде без істотних опадів, температура становитиме +5…+10°С.

У центральних областях також пройдуть невеликі дощі, температура вночі +8…+13°С, вдень +10…+15°С. На півдні та в Криму очікується мінлива хмарність без опадів, вночі +9…+14°С, вдень +15…+20°С.

На сході вночі буде без опадів, а в день будуть лише невеликі дощі. Максимальна варіація від +7…+12°С вночі до +11…+16°С вдень.

У неділю, 3 листопада, температура в Україні понизиться. На заході очікується малохмарна погода без опадів, вночі -4…+1°С, вдень +4…+9°С.

На півночі в центрі – мінлива хмарність без опадів, температура вночі -2…+3°С, вдень +2…+7°С. На півдні та в Криму опадів не прогнозується, температура вночі +1…+6°С, вдень +6…+11°С.

У східних регіонах опадів також не буде, температура вночі знизиться до -3…+2°С, а вдень підвищиться до +3…+8°С.

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