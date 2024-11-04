Чи хочете ви займатися садівництвом взимку або прикрасити свою кімнату рослинами, городи на підвіконні - це чудовий спосіб вирощувати все.

Дізнайтеся, які рослини найкраще підходять для саду на підвіконні будинку, адже існує багато варіантів.

Що можна виростити вдома на підвіконні:

Існує безліч рослин, які будуть чудово почуватися в саду на підвіконні:

Трави є найбільш поширеною культурою для вирощування в саду на підвіконні, тому що більшість трав добре ростуть у невеликих приміщеннях.

Культури сімейства цибулевих: Цибулеві, такі як зелена цибуля та часник, відмінно підходять для вирощування на підвіконні, оскільки їм потрібно мінімум місця та ґрунту.

Листова зелень: Якщо ваше вікно не отримує повних п'ять годин сонячного світла, спробуйте вирощувати листову зелень, яка може обійтися двома-трьома годинами сонячного світла на день.

Мікрозелень - це невеликі розсадні форми трав і овочів, які багато садівників вирощують, щоб їсти їх у всьому: від салатів до жаркого і смузі.

Бобові добре ростуть вдома на підвіконні: бобові, такі як квасоля та горох, є культурами, які не потребують особливого догляду, які легко впораються з установкою на підвіконні.

Помідори також можна виощувати вдома на підвіконні: Помідори є основним продуктом у будь-якому саду, тому що вони швидко ростуть і вимагають тільки легкого догляду.

Джерело: masterclass.

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