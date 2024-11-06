Він зазначив, що підготовка за кордоном є важливою, але в ній існує кілька перешкод, які в Україні можна подолати значно легше.

У військових академіях активно вивчають досвід війни на Донбасі та повномасштабного конфлікту з рф - проте цей процес здійснюється під керівництвом фахівців, які не мають бойового досвіду.

Про це в інтерв'ю Сергію Жадану розповів український командир, полковник Євген "Адам" Межевікін.

Він зазначив, що військовий досвід майбутнім офіцерам повинні передавати люди, які безпосередньо брали участь у боях, а не ті, хто лише вивчає інформацію з брошур і підготовлених матеріалів.

"Коли досвід просто розсилається у вузи - не всі його розуміють і не повністю можуть викладати. Ми намагаємося вплинути на те, щоб таких випадків більше не повторювалося, коли досвід, який надсилають, не використовують під час навчання курсантів. Потрібно мотивувати, створити соціальні умови. Скажімо, я живу в Житомирі, а мені пропонують викладати в Дніпрі. Я залюбки поїду, але я повинен розуміти, що буду десь жити, можу туди привезти сім'ю" — підкреслив "Адам".

Офіцер повідомив, що більше 100 тисяч українських військових пройшли навчання за кордоном, що значно зміцнило українську армію на початку повномасштабного вторгнення росії.

Проте полковник "Адам" зауважив, що існує безліч перешкод, які ускладнюють проведення такого ж рівня підготовки за кордоном, як в Україні.

"Я коли проводив навчання, для мене було обов'язково провести не просто стрільби в русі, зі зміною позиції, а стрільби всіма видами зброї, які є в підрозділі: із залученням мінометів, танків, протитанкових артилерій, АГС. З наступом, закріпленням і відходом. І все це з бойовою стрільбою, і все це через голову. Щоб хоча б якийсь елемент цього провести за кордоном, потрібно було багато місяців роботи. Там багато хто не може дозволити собі стрільбу в русі нестабілізованою зброєю. Для них це нонсенс. А ми використовуємо, люди повинні вміти це, тому що вони це роблять в бою. Він не буде зупинятися на своєму М113, щоб зробити декілька пострілів" — пояснив Межевікін.

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