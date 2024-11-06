Мобілізація в Україні чоловіків старше 50 років не була зупинена та продовжується.

Нормативні зміни в порядку їх призову стосуються внутрішніх процедур ТЦК під час дії мобілізації в Україні.

Про це йдеться в заяві Волинського обласного центру комплектування.

У ТЦК нагадали, що відповідно до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" військовозобов’язаними є чоловіки віком від 18 до 60 років.

Тому чоловіків, як і раніше, можуть призвати за мобілізацією в Україні.

"Є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб даного віку, однак цей документ врегульовує процедуру призову вказаної категорії осіб і, власне, призначений лише для службового користування", – йдеться у повідомленні.

У Волинському ТЦК додали, що чоловіки віком понад 50 років підлягають мобілізації на загальних умовах, якщо вони не мають законної підстави на звільнення від служби, зокрема, за станом здоров'я.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олексій Гончаренко повідомив про "секретну директиву Генштабу", відповідно до якої чоловіки віком 50-60 років можуть бути призвані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

За словами юристів, на таку особу має бути складено окреме мобілізаційне розпорядження від Генштабу.

Чоловіків віком 50-60 років, згідно з новою директивою, нібито призивають виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Про це також повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

За його словами, у директиві Командування Сухопутних сил дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років. Такий підхід це спільна позиція воєнного керівництва. Після 50 років призиватимуть лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності.

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