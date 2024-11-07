Необхідність постійно заряджати телефон дратує, тому варто знати, як зробити це швидше.

Хоча час роботи батареї покращується, все одно, швидше за все, вам доведеться заряджати телефон рано ввечері, якщо ви збираєтеся кудись на ніч, дізнайтеся, як швидко зарядити телефон.

І хоча перехід на кабелі USB-C скоротив час, необхідний для заряджання вашого пристрою, очікування, поки батарея підзарядиться, може бути болісним.

Але не хвилюйтеся, є кілька порад, трюків та гаджетів, які можуть зробити процес зарядки менш болючим. Ось найрозумніші трюки для заряджання Android, які ви не використовуєте.

Як швидко зарядити телефон:

1. Увімкніть режим польоту.

Одним із найбільших джерел енергії для вашого акумулятора є мережевий сигнал на телефоні. Як правило, чим гірше ваш сигнал, тим швидше розряджається акумулятор.

2. Вимкніть телефон.

Якщо телефон вимкнено під час повторного заряджання, він буде заряджатися набагато швидше. Ніщо не витрачатиме заряд батареї, поки ви її заряджаєте.

3. Обмежте використання телефону під час заряджання.

Якщо ви не можете вимкнути телефон, щоб зарядити його швидше, тому що хочете бути в курсі повідомлень, постарайтеся не користуватися ним занадто часто, доки він підключений. Використання телефону під час заряджання сповільнює процес.

4. Зніміть чохол із телефону, щоб швидко зарядити телефон.

Всі смартфони зараз використовують літій-іонні батареї. Хімія, що лежить в основі їхньої роботи, диктує, що процес зарядки відбувається набагато ефективніше, коли батарея холодна.

Щоб швидко зарядити телефон швидше, температура акумулятора (а не температура повітря) повинна бути в межах від 5 до 45 °C.

Джерело: Makeuseof .

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