Адвокатка та військова 92 окремої штурмової бригади Євгенія Закревська вважає, що в Україні потрібно ввести обов'язкову мобілізацію жінок.

Про це військова 92 окремої штурмової бригади Євгенія Закревська сказала в інтерв’ю hromadske.

В інтерв'ю Закревська пояснила, що зараз є серйозний дефіцит новобранців навіть для поповнення втрат, і тому не вірить, що можна досягти ефективного поповнення військ через чітко встановлені терміни служби. Вона пропонує запровадити систему ротацій і активізувати мобілізацію.

«Очевидно, вже давно потрібно оголосити обов’язкову мобілізацію жінок. Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк», — зазначила військова.

Закревська також вважає, що військові, які перебувають на ротації, повинні бути вдома, а не постійно перебувати в пунктах дислокації. Це дозволить їм по-справжньому відпочивати, відновлювати сили та проводити час з близькими.

«Хочемо ми чи ні — ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий: окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. І насправді єдиний чесний вибір саме громадянина держави — це спротив», — додала військова 92 окремої штурмової бригади Євгенія Закревська.

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