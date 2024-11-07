Напередодні ввечері журналістка та ведуча на "Телебачення Торонто" Ярослава Кравченко стала свідком інциденту в київському ЦУМі, коли військовому стало зле.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, підкресливши важливу проблему – брак знань серед людей щодо надання першої допомоги під час панічних атак.

Ярослава Кравченко поділилася історією, як у київському ЦУМі стала свідком того, як військовому стало зле. Під час підйому на поверх вона помітила скупчення людей та чоловіка, який сидів на підлозі, тримаючись за голову. Поруч були охоронці, а чоловікові надавали воду.

"Військового трусить, він падає на підлогу. Натовп спостерігає. Охоронці чемно говорять з ним, питають, чим допомогти. Але у нього напад, що він може сказати? Підходить хлопчина, зі жменею таблеток, пропонує як допомогу - гідазепам. Був ввічливо посланий.(щоооо!?). За всіма ознаками, схоже на панічну атаку. Кажу охоронцям, що треба його перемістити далі від натовпу, музики, і різкого світла", — зазначила Кравченко.

Журналістка уточнила, що після цього вона почала перевіряти у військового зв’язок з реальністю, намагаючись допомогти йому з диханням. У чоловіка було кілька приступів за 2 хвилини, його сильно трусило. Кравченко припустила, що це могла бути панічна атака через контузію. Він вперше після півтора року приїхав додому з Вовчанська.

"Близько 20 хвилин ми з охоронцями знаходилися поруч, приступи були менші, але зберігалися. Протокол при панічній атаці виконали, але військового не попускало повністю. Хоча він був у повному адекваті, спілкувався ввічливо. Тож, викликали швидку, Юра в лікарню не хотів, але вмовила "поміряти тиск", пройти в швидку, щоб все перевірили", — додала Кравченко.

Після медичного огляду лікарі підтвердили, що у військового дійсно була панічна атака, ймовірно, спричинена контузією. Медики порадили бійцю зробити крапельницю та пройти консультацію у невролога.

"Розумію, настільки цінною і важливою є поїздка додому, коли ти 1,5 року на фронті. Але чи не мають люди отримувати оцю першу, соціалізаючу допомогу? Панічна атака - явище звичне, і не смертельне. Буває і в цивільних. А якщо це панічна атака на контузію? А якщо людина всіх сприйме за ворога? Кожен персонал закладу, і кожен з нас має знати протокол дій і з безпеки, і з допомоги", - резюмувала Кравченко.

Останні новини України:

Загроза оккупації Покровська та тактичний відступ: військовий експерт розповів, що відбувається на півдні Донецької області.

Український вчений допоміг рф удосконалити пристрої для ударів по мирним містам: подробиці кричущого інциденту.

Військовий експерт розповів, яку позицію зайняли США щодо вступу КНДР у війну.