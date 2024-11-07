В Україні тривають обговорення щодо кількості чоловіків, які мають бронювання від мобілізації.

За даними Міністерства економіки, справжня кількість заброньованих військовозобов’язаних становить 950 тисяч осіб.

Як пише ТСН, міністр економіки Юлія Свириденко спростувала інформацію про те, що 1,5 мільйона чоловіків отримали відстрочку від мобілізації, заявивши, що ця цифра на третину завищена через "задвоєння" даних.

"На піку у нас було 950 тисяч "унікальних заброньованих". Коли зʼявилось бронювання через Дію, в певний момент статистика зросла до 1,049 млн осіб, але це через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи й у паперовому, і в електронному вигляді", –зазначила Пані Свириденко.

Вона додала, що станом на кінець жовтня 906 тисяч чоловіків мають активні бронювання.

З метою покращення прозорості процесу бронювання уряд ініціював аудит. Це може призвести до змін у визначенні статусу критичності підприємств, які отримують відстрочки. Відзначається, що нові бронювання більше не видаються, і процедури, які запроваджені після 25 жовтня, стосуються лише працівників, заброньованих до 31 травня.

"Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань", - пояснює посадовиця.

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