Ціни на м'ясо в Україні продовжують зростати та бити рекорди.

В Україні очікується подорожчання м'яса, і цьому є кілька об'єктивних причин.

Про це в ефірі "Суспільного радіо" розповів економіст Олег Пендзин. Він зауважив, що основним фактором, який впливає на зростання цін, є підвищення вартості кормів, зокрема зернових. Зазначається, що близько 70% вартості курятини формують саме комбікорми, і це вплине на кінцеву ціну продукції.

Крім того, в Україні спостерігається зменшення виробництва м'яса. Пендзин підкреслив, що традиційно свинина вироблялася в домогосподарствах, але в умовах нестачі робочої сили на селі обсяги виробництва зменшуються. Як наслідок, зниження пропозиції на ринку може призвести до зростання цін.

Проте, за словами експерта, ціни на м'ясо зросли "дуже незначно" в порівнянні з минулим роком. Важливим стримувальним фактором залишається купівельна спроможність українців, яка змушує їх шукати більш доступні варіанти продуктів.

Окрім того, Пендзин вказав, що сегмент дешевих продуктів демонструє суттєве зростання через сезонні фактори, пов'язані з падінням врожайності.

"Коли ми дивимося з вами на овочі, на хліб, на макаронні вироби, на крупи, насамперед на овочі. Вони, безперечно, сьогодні демонструють надзвичайно велике зростання, до 50% взагалі. Уся група овочів, а, наприклад, картопля вже у 2-2,5 раза вища, ніж була минулого року. Буряк, морква, капуста набагато дорожчі, ніж були минулого року", - резюмував Пендзин.

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