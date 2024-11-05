Турбулентність гривні може бути обумовлена виборами в США.

Про це для ТСН розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Проте експерти мають різні прогнози щодо курсу валют на поточний тиждень. Андрій Шевчишин зазначає, що на фінансовому ринку можуть виникнути коливання внаслідок виборів у США, що збільшить попит на долар і спонукатиме Нацбанк до нових продажів валюти. Він підкреслює, що Мінфін очікує на надходження 15 мільярдів доларів від міжнародних фінансових партнерів до кінця року, що повинно позитивно вплинути на резерви.

А от член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пропонує песимістичний прогноз. За його словами, якщо перемогу здобуде Дональд Трамп, це може призвести до значного скорочення фінансової допомоги Україні. У такому разі курс долара, можливо, зросте через панічні настрої населення. У разі ж перемоги Камали Гарріс ситуація, на думку експерта, залишиться такою ж, як і зараз.

На противагу цьому, економіст Андрій Забловський має оптимістичніший погляд. Він вважає, що поки в Нацбанку є резерви, гривня залишиться стабільною. Однак він зазначає, що тиск на готівковий ринок зростає на фоні негативних новин.

Експерти одностайні в тому, що продавати валюту в даний момент не варто без нагальної потреби, адже прогнози на найближчі місяці свідчать про можливу девальвацію гривні. Андрій Забловський закликає не вкладати всі кошти у валюту. Він радить бути обережними з інвестиціями в поточному тижні і дочекатися результатів виборів у США, щоб зрозуміти, як можуть змінитися перспективи гривні.

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