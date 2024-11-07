Чому представники ТЦК не використовують доступні бази даних для мобілізації, замість того, щоб шукати людей на вулицях.

Доступ ТЦК та СП до таких баз не є панацеєю від проблем, які виникають під час мобілізації.

Про це для "Еспресо. Захід" розповіла пресслужба Львівського ТЦК та СП.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №932, ТЦК мають доступ до всіх баз даних. Це дозволяє отримувати вичерпну інформацію про осіб, які підлягають військовому обліку, що теоретично мало б спростити і покращити процес мобілізації. Однак представники ТЦК наголошують, що це не вирішує питання рейдів, адже для ефективної мобілізації потрібен особистий контакт із громадянами.

"Основні функції ТЦК та СП полягають у мобілізації військовозобов’язаних громадян України на військову службу. "Доступ до баз даних" цього не вирішує жодним чином", - наголошують у пресслужбі.

Там зазначають, що реальна оптимізація процесу мобілізації залежить від активності самих військовозобов’язаних. Якщо людина з’явиться до свого ТЦК, то це значно полегшить роботу органів, адже дозволить уникнути непотрібних рейдів і забезпечити чітке виконання законодавчих вимог.

"Можливість оптимізації роботи можуть забезпечити самі військовозобов’язані громадяни України, прибувши до ТЦК та СП, в якому стоять на обліку. Це спростить роботу ТЦК з доведення й нагадування громадянам про їхній конституційний обов’язок захищати країну", – підсумували в ТЦК.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ