У РФ збільшилося виробництво ракет після початку повномасштабної війни в Україні – з'явилися нові страшні цифри.

Після повномасштабного вторгнення в Україну росія почала виробляти більше зброї, дізнайтеся, скільки ракет та дронів виробляє країна-агресор на місяць.

Так, британський Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень повідомив, що у 2021 році РФ виробляла 56 крилатих ракет Х-101 на рік.

Проте торік вона виготовила вже 460 крилатих ракет. Російський запас балістичних ракет "Іскандер" також різко збільшився - приблизно з 50 до вторгнення до 180.

Скільки дронів і ракет Росія щомісяця виробляє:

За даними Форбс , за місяць Росія виробляє від 42 до 56 балістичних і 90-115 крилатих далекобійних ракет. Темпи виробництва дронів Shahed-136 вже перевищують 500 одиниць.

Незважаючи на те, що виробництво ракет і безпілотників у РФ залежить від мікроелектроніки, що надходять з-за кордону, санкції США і Європи не змогли зупинити потік і зупинити військово-промислове виробництво РФ.

Відомо, що лише однією з випущених Україною ракет Х-101 було виявлено елементи електроніки західного виробництва.

Експерти кажуть, що загалом російська ракета Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Наша країна також нарощує виробництво зброї, проте вимагає більше деяких ключових компонентів, таких як вибухівка та ракетне пальне.

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