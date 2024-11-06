За словами метеорологині Наталії Птухи, в понеділок в Україні спостерігався пік негоди.

Наприкінці робочого тижня осіння погода в Україні стабілізується - однак в деяких областях країни погодні умови все ще можуть бути непередбачуваними.

Про це повідомила метерологиня Наталія Птуха.

За словами метеорологині Наталії Птухи, в понеділок в Україні спостерігався пік негоди: сильний вітер та дощі, а на північному сході країни навіть випав мокрий сніг. Це погодне явище було спричинене циклоном, що знаходився на північний схід від України.

Зокрема, у Києві штормовий вітер пошкодив дахи будинків, зриваючи утеплення, а також частково зносив балкони, які падали на припарковані автомобілі. У Кривому Розі сильний вітер також викорчував дерева, а в Чернігівській області негода спричинила обриви електромереж, внаслідок чого без світла залишилися понад 15 тисяч людей у 66 населених пунктах.

4 листопада в Харкові прийшла зима, і мешканці міста активно ділилися у мережах відео першого снігу.

Однак, за прогнозами синоптикині, до кінця тижня погода стабілізується: вітер вщухне, а на території України встановиться антициклон, що забезпечить бездощову погоду у більшості областей. Лише на північному сході та сході країни 6 листопада ще можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу.

Вона також зазначила, що наразі про різке похолодання не йдеться. Наприкінці тижня денні максимуми трохи підвищаться, зокрема в столиці можуть досягнути +9°C.

Загальний прогноз погодних сайтів показує, що листопад розпочнеться тепло в усіх регіонах України. Однак надалі ситуація буде різною: чим далі на північ і схід, тим раніше настане похолодання.

Джерело: ТСН.

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