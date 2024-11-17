Ця програма є важливим кроком у підтримці тих, хто повертається з фронту і потребує нових можливостей для адаптації та самореалізації.

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, мають можливість безкоштовно отримати нову професію або підвищити свою кваліфікацію.

Як повідомляє Урядовий портал, це стало можливим завдяки спеціальному експериментальному проєкту, який триває вже понад рік, і був реалізований через центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Проект надає широкий вибір з 97 робітничих професій, серед яких особливо популярними є професії кухаря, продавця, касира, кравця, швачки, електрогазозварника, слюсаря-електрика, водія та оператора верстатів з програмним керуванням. Окрім того, доступні близько 400 освітніх програм для підвищення кваліфікації. Учасники можуть обрати одну з кількох форм навчання: очну (вдень або ввечері), дистанційну або дуальну, що дозволяє поєднувати теорію і практику.

Завдяки такому підходу люди, які брали участь у бойових діях, можуть отримати нові знання і навички, що дозволить їм швидше адаптуватися до цивільного життя та знайти нові можливості для працевлаштування. Для цього достатньо подати заявку, підготувавши базовий пакет документів, серед яких посвідчення особи, документи про освіту, податковий номер і посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю.

Процес реєстрації максимально спрощений: заяву можна подати онлайн через сайт Державної служби зайнятості або особисто в будь-якому центрі зайнятості.

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