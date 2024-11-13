Дізнайтеся, як продовжити час роботи ноутбука, якщо немає світла та зупинити швидку розрядку пристрою.

Знання того, як продовжити час роботи ноутбука , якщо немає світла, а також як доглядати за акумуляторами вашого пристрою, є необхідним знанням для будь-кого, хто любить та покладається на свої технології.

Як продовжити час роботи ноутбука, якщо немає світла:

Зменшіть яскравість екрана ноутбука (і перевірте функцію автоматичного регулювання яскравості).

Неважливо, який виробник, модель чи операційна система у вас використовується - чим яскравіший екран, тим більше енергії споживається і тим швидше розряджається акумулятор.

Зменшення яскравості екрана вашого ноутбука - найпростіший і ефективніший спосіб скоротити використання батареї та продовжити час роботи ноутбука, якщо немає світла . Фактично, екран вашого ноутбука, за оцінками, споживає близько 50% вашої енергії!

Зменшіть використання програм і програм, які витрачають заряд батареї.

Це звучить очевидно, але якщо ви хочете, щоб ваша батарея працювала довше, то уникати ресурсомістких додатків та програм хороша ідея. Тож подумайте про те, щоб закрити відеогру на ноутбуці, поставити стрим на паузу або завершити відеодзвінок.

Активуйте енергозберігаючі режими та функції вашої операційної системи, щоб продовжити час роботи ноутбука, якщо немає світла.

На щастя, розробники Windows та macOS за ці роки розробили настройки живлення, чутливі до акумулятора, які спрямовані на зниження кількості енергії, яку споживає пристрій.

Зверніть фонові програми у Windows, щоб продовжити час роботи ноутбука, якщо немає світла.

Хоча ви вже перевірили Диспетчер завдань, якщо ви дотримуєтеся цього посібника, користувачі Windows також можуть здійснити пошук за запитом «фонові програми» в полі пошуку в нижній частині екрана.

Джерело: weareyourit .

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