Окупанти атакують в Україні житлові будинки, школи та дитсадки, енергетичну інфраструктуру, дитячі табори, а також лікарні.

Згідно з офіційною інформацією МОЗ України, внаслідок російських атак пошкоджено понад 1600 медичних об'єктів 676 закладів охорони здоров'я, понад 200 майже медустанов зруйновано повністю.

"Росіяни цілеспрямовано атакують лікарні, пологові будинки, амбулаторії та поліклініки", - повідомляли в МОЗ.

Медичні заклади у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях постраждали найбільше

Один із найстрашніших ударів Росія завдала 9 березня 2022-го по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі.

Тоді від авіаудару загинули троє людей.

У березні в місті Кремінна Луганської області окупанти розстріляли з танка будинок для людей похилого віку - загинули 56 людей.

У Вінниці ворожі ракети зруйнували медичний діагностичний центр - жертвами ракетного удару по Вінниці стали 27 людей, серед них троє дітей.

Усі цифри не є остаточними і лише приблизно передають масштаби руйнувань і жертв.

Наразі війни неможливо отримати повну інформацію про стан лікарень та інших медустанов на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан повідомляв, що росія зосередила 600 тисяч військових для активних дій на лінії фронту, яка скоротилася з 2500 до 1000 кілометрів. Це втричі більше сил, ніж було на момент повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Останні новини України:

Військовий експерт розповів, яке стратегічне завдання поставили перед російськими військами.

Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.