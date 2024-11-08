Час від часу в мережі виринають страшні кадри розстрілу українських полонених російськими окупантами.
У липні 2022-го року стався один із найстрашніших злочинів загарбників проти полонених ЗСУ під час повномасштабної війни РФ проти України – у ніч на 29 липня вибух пролунав у виправній колонії в Оленівці.
Того дня загинуло понад 50 українських військовополонених.
Зі 193 людей, додому повернулися менше двох десятків, близько 120 зникли безвісти.
У серпні 2022-го було опубліковано відео відрубаних кінцівок та голови, ймовірно, українського полоненого у Попасній на стіні будинку по вулиці Нагірна, 21.
У лютому 2023-го у мережі з'явилося відео розстрілу пораненого беззбройного українського військового на заході Новобахмутівки.
У березні того ж року світ здригнувся від кадрів, на які потрапив розстріл військовополоненого Олександра Мацієвського за слова «Слава Україні».
У грудні 2023-го року до мережі потрапило відео, на якому біля Степового розстріляли двох українських солдатів 45-ї ОСБ, які здавались в полон.
У грудні 27 грудня оприлюднили відео, де окупанти розстрілюють трьох українських бійців 82 ОДШБр, захоплених у полон між Вербовим і Роботиним.
У січні 2024-го біля села Новомихайлівка російські війська розстріляли 6 українських військових 23-ї окремої механізованої бригади.
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