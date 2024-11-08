З 4 травня цього року набув чинності закон № 3621, який скасував статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних громадян.

Тепер всі ті, хто мав цей статус, зобов'язані пройти повторне медичне обстеження у складі ВЛК до 5 лютого 2025 року.

Про це для УНІАН заявив начальник відділення військового обліку Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін.

Він додав, що скасування статусу "обмежено придатний" зумовлене необхідністю забезпечити точне визначення медичних показань для кожного військовозобов'язаного. Відповідно до нового законодавства, всі особи, що мали цей статус, мають пройти повторну медкомісію, щоб підтвердити свою придатність для служби або отримати один з актуальних статусів.

Зокрема, можливі три основні категорії: "придатний до військової служби", що означає готовність служити на будь-якій посаді у Збройних силах України, "тимчасово непридатний", для кого потрібне лікування або відпустка, а також категорії "непридатний" з подальшим переоглядом через 6–12 місяців або з виключенням з військового обліку. Також Олександр Бодін зазначив, що наразі в Україні є й ще одна категорія військовозобов'язаних - "придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах освіти".

До слова, нещодавно в ЗСУ повідомили про створення гарячої лінії з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних. Туди можна також подати скаргу на роботу ТЦК.

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