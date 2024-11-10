Троє працівників фінансового коледжу разом зі своїми підлеглими за винагороду допомагали ухилянтам "відкосити" від армії, фальсифікуючи документи та оформлюючи їх як аспірантів.

Як пише BigKyiv, за інформацією прокуратури Київщини та Служби безпеки України, злочинна схема тривала з січня 2024 року. Керівник коледжу та його підлеглі реєстрували чоловіків на навчання в аспірантуру, при цьому насправді ці люди не мали ніякого стосунку до навчального процесу. Для цього вони оформлювали підроблені документи, які дозволяли ухилянтам отримати відстрочку від призову.

Вартість послуг колег цього навчального закладу варіювалася від 5 до 10 тисяч доларів США за "офіційне оформлення" в аспірантуру. Сума виплачувалася за те, щоб псевдостуденти могли уникнути мобілізації, не проходячи військово-лікарську комісію. За інформацією правоохоронців, було зафіксовано понад 50 таких випадків.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено фальшиві посвідчення аспірантів, списки з іменами військовозобов’язаних, а також записи про отримані гроші. Трьох працівників коледжу затримали, їм повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Організатору цієї схеми обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Двом співучасникам призначено домашній арешт.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ