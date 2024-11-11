Крім того, Ступка прокоментував ДТП, яка сталася навесні 2023 року, коли він був за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Остап Ступка пояснив, чому його 38-річний син під час війни перебуває в США та коли планує повернутися в Україну.

Про це пишуть журналісти ТСН.

Актор також поділився своїми роздумами щодо ДТП, в якому він потрапив навесні 2023 року.

Дмитро Ступка поїхав за кордон ще до початку війни, 24 лютого 2022 року, і з того часу залишився в Америці. За словами Остапа Ступки, його син не може наразі покинути США через певні проблеми з американськими документами, які він повинен вирішити. Як тільки ці питання будуть улагоджені, Дмитро може повернутися в Україну.

"Плани повернутися в нього є. Просто через документи він наразі не може залишити територію США. Але як тільки все буде вирішено, він може приїхати, чому б і ні?" – сказав Остап Ступка в ефірній програмі "Ранок у великому місті".

Крім того, Ступка прокоментував ДТП, яка сталася навесні 2023 року, коли він був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. За рішенням суду Ступка має виконувати суспільно корисні роботи протягом трьох років і втратив водійські права на вісім років. Однак, за його словами, судові процеси все ще тривають, і він працює над їх рішенням.

«Це питання ще не закрите. Я намагаюся врегулювати його, бо судові справи займають час», – зазначив актор.

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