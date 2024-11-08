Служба безпеки України спільно з командуванням Збройних сил затримала російського агента, який працював у лавах ТЦК і збирав дані для нових ударів росії по Волині.

Як повідомила Служба безпеки України, 30-річний військовослужбовець ТЦК був завербований кадровим співробітником Головного розвідувального управління росії. Під виглядом службових поїздок він збирав розвідувальну інформацію про місця базування українських військових і правоохоронних сил.

Фігурант справи на службовому автомобілі об’їжджав місцевість та фіксував розташування об’єктів Збройних сил України, СБУ та Національної поліції. Агент особливо цікавився радіолокаційними станціями та зенітно-ракетними комплексами для передання їхньої локації російським військовим, щоб забезпечити точні удари «в обхід» української протиповітряної оборони. Інформацію він передавав своєму куратору через анонімний чат у месенджері.

Військова контррозвідка СБУ задокументувала злочинні дії агента та затримала його на гарячому. У ході обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, який містив численні докази його співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, на зв'язок з окупантами чоловік вийшов через своїх родичів у росії, з якими підтримував контакт і мав спільні антиукраїнські погляди.

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому висунули підозру за статтею про державну зраду, що вчинена в умовах воєнного стану. У разі доведення провини він може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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