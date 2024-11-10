Про це в ефірі телемарафону заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. Він наголосив на відсутності передумов для відкриття повітряного руху в умовах війни.

"Я не бачу можливості досягти цього в нинішніх умовах. Навіть вчора президент росії сказав, що він не зацікавлений в будь-якій призупинці війни або хоча б обстрілів.Тому я не бачу передумов для польотів", - пояснив експерт.

Романенко також підкреслив, що в найближчому майбутньому аеропорти в таких містах, як Львів або Бориспіль, не зможуть забезпечити належний рівень безпеки для цивільних рейсів. На думку експерта, найбезпечнішим варіантом для відкриття авіасполучення міг би стати аеропорт Ужгорода на Закарпатті. Оскільки аеропорт має зручне розташування поблизу Словаччини, це може зменшити ризики, пов’язані з потенційними ударами російських ракет.

Проте авіаексперт зазначає, що витрати на обслуговування аеропорту будуть величезними, а малий пасажиропотік не дозволить їх компенсувати. Тому з економічної та безпекової точок зору відкриття повітряного простору зараз є недоцільним.

Захист авіасполучення в таких умовах потребує значних зусиль, і навіть підтримка Польщі в знищенні російської балістики не дала б достатнього рівня безпеки для великих аеропортів.