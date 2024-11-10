В Україну йде хвиля похолодання та сильних снігопадів, синоптики назвали дати, коли погода зміниться.

В Україну йде зима, у більшості областей країни середньодобова температура на тижні коливатиметься в районі нуля, а вночі стовпчики термометрів уже можуть показувати значення з позначкою "мінус".

Так, в Україну прийде хвиля сильних снігопадів, про це стало відомо завдяки даним радару погоди Ventusky .

За прогнозом синоптиків, в Україні мешканцям потрібно готуватися до першого сильного снігопаду 15 листопада.

Атмосферний фронт із південного заходу принесе сніг на Буковину та Прикарпаття вранці 15 листопада.

Наприкінці дня снігопади накриють західні, північні та центральні області України.

Температура повітря у п'ятницю очікується від 0 до +2, у Карпатах до мінус 4.

16 листопада снігопади накриють східні, південні, центральні та частину північних областей України, місцями снігопади будуть сильними.

Температура повітря в Україні знизиться до +2 вдень, вночі 17 листопада стовпчики термометрів покажуть від -1 до -5, у Карпатах – 7 градусів морозу.

Вже 17 листопада снігопади очікуються лише на Донеччині і потім сніговий фронт зовсім покине територію нашої країни.

Вдень в Україні очікується від -1 до +4 градусів, наприкінці доби в Україні буде трохи тепліше, на заході очікується +8.

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