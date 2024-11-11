На фронті трагічно загинув відомий харківський музикант Микола Состін, відоміший як Amorth.

Про це повідомив друг артиста Олексій Ковальов із колективу "Заводь" у своєму Instagram.

На момент смерті артистові було лише 39 років.

Трагічно обірвалося життя відомого музиканта з Харкова Микола Состін під час виконання бойового завдання на фронті.

За словами його колеги, про загибель музиканта розповіли найкращі друзі Миколи, які їздили на впізнання тіла Состіна.

Наразі точна дата смерті невідома, його побратими напередодні говорили, що цілий тиждень музикант перебував на бойових позиціях.

"Невимовний біль пронизує наші серця. Один із найкращих ударників України, посол кайфу на Землі, частина історії українського блекметалу та гурту SOOM — Коля Amorth — на щиті. Це була дика подорож. Дякую, друже, як би там не було. Вічна слава і вічна пам'ять", – повідомив колега музиканта.

До речі, в Україні спостерігається зниження темпів мобілізації, порівняно з літніми місяцями, — цю інформацію озвучили нещодавно кілька народних депутатів.

"Знайти людей стає важче, але наскільки це критична проблема, поки що складно сказати", - пояснила одна з депутатів.

На сайті Президента України з'явилася петиція, яка закликає до мобілізації жінок до лав ЗСУ. Автором петиції є чоловік, який подав її 1 листопада. За п'ять днів петицію підписали 318 осіб, з яких 54 – чоловіки (включно з автором), а решта – жінки.

Останні новини України:

Загроза окупації Покровська та тактичний відступ: військовий експерт розповів, що відбувається на півдні Донецької області.

Український учений допоміг Росії удосконалити пристрої для ударів по мирних містах: подробиці кричущого інциденту.

Військовий експерт розповів, яку позицію зайняли США щодо вступу КНДР у війну.