Введення в храм Пресвятої Богородиці в православному календарі - є одним із найбільших православних свят.

За новим церковним стилем православні українці святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці у кінці листопада.

В народі цей день називають Третя Пречиста. Введення у храм Пресвятої Богородиці почали відзначати у перші століття християнства, проте відомим це свято стало лише у IX столітті.

Народна назва свята - Третя Пречиста, Перша Пречиста - це Успіння Богородиці, Друга Пречиста - Різдво Богородиці.

У 2024 році Введення в храм Пресвятої Богородиці українці відзначатимуть 21 листопада за новим церковним календарем і 4 грудня - за старим.

Традиції та що не можна робити на Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Віряни йдуть у це свято до церкви, а також ведуть на першу сповідь діток, зазвичай у 7 років.

Що не слід робити на Введення в храм Пресвятої Богородиці за народними повір'ями:

Не можна займатися важкою роботою, поспішати у цей день заборонено, кажуть, хто поспішить, той увесь рік нічого не встигатиме.

Лаятися, зловживати алколем, робити прибирання, займатися домашньою роботою.

Позичати щось на Введення в храм Пресвятої Богородиці - до збитків.

У церкві немає чіткої заборони на роботу, проте за можливості варто усі справи і присвятити час молитвам і та службі у храмі.

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