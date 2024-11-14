15 листопада у церковному календарі – день пам'яті Паїсія Величковського, також у цей день православна церква вшановує пам'ять трьох святих Гурія, Самона та Авіва.
У народному календарі прийнято називати 15 листопада Гур'євим день або 15 листопада називають Житницею.
З цього дня за народним календарем вважається, що зима набирає прав і день стає коротшим, а ніч довшою.
З 15 листопада вуличні турботи по господарству переносяться до будинку.
Церковне свято, що не можна робити 15 листопада:
Заборонено 15 листопада їсти молочні продукти, м'ясо, яйця.
Не можна відмовляти у допомозі людям, того, хто не допоможе нужденному, може спіткати така ж доля.
Заборонено влаштовувати гучні свята, гуляння.
Також категорично не можна 15 листопада сваритися, особливо подружній парі - тому що можна приректи сім'ю на вічний розлад.
Народні прикмети на церковне свято 15 листопада:
Випало багато снігу – наступного року чекайте на хороший урожай.
Коні цього дня голосно поводяться – це до добра.
Сильний поривчастий вітер 15 листопада - отже, така погода триватиме до Миколи (6 грудня).
Синиці частіше почали вилітати з гнізда і клювати кору дерев – отже погода зміниться на гірший бік.
Якщо галки зграями підлітають до будинку - чекайте на снігопад найближчим часом.
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