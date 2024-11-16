В січні 2024 року ЗМІ повідомляли, що рф почала бити по Україні балістичними ракетами, які були отримані від Північної Кореї.

Мова йде про північнокорейські ракети, на Заході їх називають KN-23 і KN-24, у КНДР вини мають назву Hwasong-11Ga та Hwasongpho-11Nа.

Оціночні характеристики максимальної дальності північнокорейських ракет становлять близько 700 кілометрів для KN-23 (Hwasong-11Ga), майже 400 кілометрів для KN-24 (Hwasongpho-11Nа).

Пускові установки для цих ракет монтуються на колісних та гусеничних військових транспортних засобах.

Варто зазначити, що балістичні ракети KN-23 (Hwasong-11Ga) зовнішньо дуже нагадують російські Іскандери-М та Кинджали, які є авіаційною варіацією Іскандера, та на південнокорейські ракети Hyunmoo-2B.

Північнокорейська KN-23 так само як і Іскандер летить по квазібалістичній траєкторії, стабілізуючись на висоті близько 50 кілометрів.

Повідомляється, що ці ракети оснащені боєголовкою вагою 500 кілограм, полте дальність ймовірно може бути збільшена до 690 кілометрів за умови зменшення корисного навантаження.

У той же час північнокорейська ракета більша за російську.

У Повітряних силах України раніше підкреслювали складність збиття ракет, що летять по балістичній траєкторії.

Північнокорейські ракети, які на озброєнні Росії аналітики та військові експерти з січня 2024 року називали «значною проблемою для України на кількох рівнях».

Джерело: The War Zone.

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