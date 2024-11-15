Ворожа армія атакувала Україну ракетами та майже трьома десятками БпЛА, під час обстрілу України, що тривав із 21:00 14 листопада.

Російські війська застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 29 ударних безпілотників типу Shahed.

Найбільшої атаки ракетами вночі проти 15 листопада зазнала Одеська область, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

По Одещині окупанти запустили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

Вночі росіяни вдарили по Одеській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря та запустили з району Приморсько-Ахтарська 29 "Шахедів".

Станом на 8:30 сили ППО знищили одну ракету та 25 дронів. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ліквідацію однієї з двох ракет.

Більшість повітряних цілей, зазначають у ПС ЗСУ, збито на Одещині.

Крім того, ППО працювала також у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Також відомо, що загарбники завдали ударів двома FPV-дронами по території Зноб-Новгородської громади на Сумщині.

Відповідні дані обласної військової адміністрації станом на ранок 15 листопада, даних про пошкодження чи поранених в повідомленні Сумської ОВА немає.

Як додали в ОК "Північ", у селі Голубівка Зноб-Новгородської громади через обстріл, ймовірно двома дронами, 14 листопада пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.

Відомо, що 14 листопада ворожа армія 22 рази обстріляла Сумську область, зафіксовано 66 вибухів.

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