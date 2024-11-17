До 24 листопада курс долара в Україні залишатиметься стабільним, без різких коливань.

Про це у коментарі УНІАН заявив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Експерт прогнозує, що на міжбанківському ринку вартість американської валюти перебуватиме в межах 41,2–41,7 гривні за долар, а на готівковому ринку — від 41,2 до 41,8 гривні.

Таким чином, 100 доларів у гривнях коштуватимуть від 4120 до 4180 гривень, а для придбання 1000 доларів доведеться заплатити від 41 200 до 41 800 гривень. Лєсовий підкреслив, що основними факторами стабільності є політика НБУ щодо утримання інфляції під контролем та зменшення активності покупців на готівковому ринку напередодні свят.

Водночас на думку Олега Пендзина, члена Економічного дискусійного клубу, курс долара найближчим часом не перевищить 42 гривні. Він також припустив, що до 2025 року долар може сягнути позначки 45 гривень, однак значних коливань у короткостроковій перспективі не очікується. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, зважаючи на ситуацію на валютному ринку зараз, рекомендує купувати валюту для захисту заощаджень від інфляції.

Експерти сходяться на думці, що до кінця листопада валютний ринок залишатиметься передбачуваним, тому українці мають змогу спокійно планувати свої фінансові операції.

Останні новини України:

Долар поповзе вгору: у бюджет на 2025 рік заклали більший курс валют, ніж зараз.

НБУ попередив українців: подальшого зростання цін не уникнути, названо цифри.

Курс валют не стоятиме на місці: в НБУ оголосили про плани щодо гривні.