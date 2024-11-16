Українцям відомо, якщо в рф злітає російський МіГ-31К - неодмінно оголошують повітряну тривогу.

МіГ-31К – це носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал", винищувачі часто здійснюють навчальні вильоти та не запускають ракети.

Однак іноді армія рф все ж таки використовує винищувачі під час масованих атак по території України.

Відомо, що ракета Х-47 "Кинджал", яку несе МіГ-31К, становить велику загрозу для всієї України, ракета Кинджал може атакувати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

Максимальна швидкість "Кинджала" близько 12 000 кілометрів на годину, ракети небезпечні тим, що можуть маневрувати на траєкторії польоту.

Збройні сили України раніше мали засобів ППО, щоб боротися з гіперзвуковими ракетами "Кинджал", проте ситуація змінилася, коли західні партнери у 2023 році передали Україні ЗРК Patriot.

Проте тоді речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що не варто сильно передачі партнерів, бо ЗСУ потрібно мати більше систем ППО, щоб протистояти постійним атакам країни-агресорки.

Ракети "Кинджал" ЗСУ може збивати тільки в автоматичному режимі, окрім ЗРК Patriot, ракети Кинджал може збивати система FSAF SAMP/T.

Додамо, що український військовий портал Defence Express, проаналізував російські літаки та повідомив, що в РФ наразі налічується двадцять МіГ-31К та у ворога є лише три екіпажі, що можуть запускати ракети "Кинджал" на Міг-31К

Джерело: 24tv.

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