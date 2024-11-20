Цього року курс долара поступово зростав, і в наступному році він може знову подорожчати - на це впливатиме низка факторів, серед яких, зокрема, продовження військових дій.

Аналітик Андрій Шевчишин у своїй колонці для 24 Каналу зазначив, що курс долара також буде залежати від додаткової мобілізації та обстрілів.

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Окрім того, залишається невизначеною економічна політика президента США Дональда Трампа.

"Хоча досягнуті домовленості з Заходом дають можливість покрити запланований бюджетний дефіцит та фінансування програм на 2025 рік, проте не далі", — наголосив Шевчишин.

Аналітик підкреслює, що, враховуючи ринкові тенденції та моделювання, долар може досягти 50 гривень і навіть подорожчати ще більше. Це зумовлено накопиченням економічних дисбалансів в Україні.

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Водночас Шевчишин наголошує на важливості фактора "керованої гнучкості", а також достатності валютних резервів, які допомагають стримувати різкі коливання на валютному ринку. Цей режим дозволяє регулятору контролювати ситуацію через своєчасні інтервенції, не допускаючи значних коливань.

Нагадаємо, згідно з Бюджетною декларацією на 2025–2027 роки, схваленою Кабінетом Міністрів у червні, очікується подальше зростання курсу: в 2026 році до 46,5 гривні за долар, а в 2027 році — до 46,4 гривні.

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