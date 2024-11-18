Ворог обстріляв Дніпропетровську область, відомо, що у Нікополі загинуло дві людини.

Через обстріл Нікополя на Дніпропетровщині загинуло дві людини - 58-річний чоловік і 62-річна жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

За словами голови Дніпропетровської ОВА, стан людей, які постраждали, задовільний, їхньому життю нічого не загрожує.

Протягом дня загарбники більше два десятки разів атакували Нікопольський район.

Окупанти використовували артилерію, дрони-камікадзе, скинули боєприпас з БпЛА.

Крім того, агресор вдарив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах.

Відомо, що пошкоджена інфраструктура, понівечені багатоповерхівка, транспортне підприємство, магазин, медзаклад.

Постаждали вісім приватних осель, шість господарських споруд, дві автівки, екскаватор, є пошкоджені лінії електропередач.

Нагадаємо, що за добу 17 листопада, російська армія дев'ять разів обстріляла територію Чернігівської області, зафіксовано 88 вибухів.

Ворог атакував Новгород-Сіверський район із артилерії, мінометів, АГС, застосував FPV-дрони.

Вночі 17 листопада та вранці 18 листопада окупанти обстріляли Сумщину, відомо про загиблих та поранених внаслідок атаки.

Сьогодні, 18 листопада вранці у Сумах зросла кількість жертв і постраждалих через обстріл окупантів.

"Станом на ранок кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до 11, з них 2 дитини", - йдеться у повідомленні ДСНС.

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