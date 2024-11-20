Під час перевірки вона зізналася, що заплатила 8 тисяч доларів за фальшиві документи та отримала вказівки щодо їх використання.

Жінка запропонувала прикордоннику 3000 доларів, щоб той дозволив її родичу перетнути кордон.

Цю інформацію оприлюднила пресслужба Державної прикордонної служби в Telegram 18 листопада.

Вона також визнала, що купила підроблені документи.

Інцидент стався на пункті пропуску "Рава-Руська", де жінка намагалася підкупити прикордонника, щоб він не помітив підроблені документи та дозволив її родичу перетнути кордон.

«Під час перевірки вона зізналася, що заплатила 8 тисяч доларів за фальшиві документи та отримала вказівки щодо їх використання», — зазначили в повідомленні.

Прикордонник відмовився від хабаря та повідомив про інцидент до Національної поліції.

Також Politeka писала про те, що на Івано-Франківщині співробітники ДБР за підтримки СБУ викрили незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Сума за переправлення одного чоловіка становила в середньому 7 тисяч доларів США. Цивільна особа займалася підбором клієнтів, а правоохоронці забезпечували безперешкодний перетин кордону на ділянці між Івано-Франківською та Чернівецькою областями, оминаючи офіційні пункти пропуску.

Клієнтів везли до державного кордону автомобілем, об'їжджаючи блокпости, після чого їм надавали інструкції щодо перетину кордону пішки та поради, як діяти в разі затримання прикордонниками.

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