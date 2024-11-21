відповідно до статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) сума штрафу від ТЦК може бути подвоєна.

У військовозобов'язаних є два варіанти дій у разі накладення штрафу під час мобілізації сплатити його протягом 15 днів або оскаржити рішення.

Про це розповідає адвокатка Дар'я Тарасенко.

Після того як військовозобов'язаний отримує постанову від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, він має 15 днів на сплату штрафу. Якщо цей термін буде проігноровано, ТЦК направить постанову до виконавчої служби для примусового стягнення штрафу, і в такому разі сума штрафу подвоюється.

Згідно з роз'ясненням юриста, відповідно до статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), у разі примусового виконання постанови штраф подвоюється, а також можуть бути стягнуті додаткові витрати, пов'язані з обліком правопорушень. Сума цих витрат визначається Кабінетом Міністрів України.

Адвокатка навела конкретний приклад: якщо штраф становить 17 000 гривень і він не сплачується протягом 15 днів, то в результаті примусового стягнення ця сума збільшиться до 34 000 гривень.

"Саме тому важливо протягом 15 днів з моменту, коли ви дізнались про притягнення вас до адміністративної відповідальності, або сплатити штраф, або оскаржити його, якщо вважаєте, що штраф виписано незаконно", — підсумувала Дар'я Тарасенко.

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