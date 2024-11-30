Експерти розповіли, як дізнатися, що за вашим телефоном стежать, є декілька явних ознак.

Як дізнатися, що за вашим телефоном стежать:

Проблеми із продуктивністю. Шпигунське ПЗ постійно отримує ваші дані, старанно працює у фоновому режимі та споживає ваші ресурси.

Ось чому телефони часто стають повільними, коли це таємне програмне забезпечення працює у фоновому режимі.

Час роботи батареї раптово скорочується, якщо за телефоном стежать . Раптове падіння терміну служби акумулятора нетипове.

Програмне забезпечення для відстеження може використовувати багато ресурсів. Вони працюють у фоновому режимі, запускають ваш GPS та виконують інші дії... іноді весь час.

Несподівані розряди батареї можуть означати, що хтось відстежує ваш пристрій Android або iPhone або це може бути щось інше у вашому телефоні, що витягує всю цю енергію.

Якщо ви помітили незвичайну температуру на вашому телефоні, він міг стати жертвою шпигунства.

Іноді телефони, за якими стежать , видають дивні звуки під час дзвінків. Це може бути білий шум, писк чи луна.

Звичайно, у всіх нас іноді буває поганий прийом, але це не повинно бути звичним. Інші звичайні ознаки того, що за вашим телефоном стежать, - це випадкові перезавантаження та вимкнення.

Джерело: androidauthority .

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